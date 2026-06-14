Malinalco, Méx.— En el sur del Estado de México se puso en marcha la Ruta del Mezcal y de la Flor, dos de los principales productos que se comercializan en la zona.

La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que esta actividad fortalecerá la comercialización de productos con identidad territorial, además de promover la atracción de visitantes para consolidar esta región como líder en producción mezcalera y florícola con capacidad de vinculación a mercados nacionales e internacionales.

“Esta estrategia busca impulsar el desarrollo económico del sur del estado a través de la actividad florícola, mezcalera, turística, gastronómica y cultural”, comentó.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido de entre 180 y 220 kilómetros, en los que se muestra el proceso productivo del mezcal, así como la producción de flores.

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional al aportar aproximadamente 50% de la producción de flores ornamentales del país. Foto: Especial

En su primera etapa, la Ruta de la Flor contempla a Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal, mientras que la Ruta del Mezcal incorpora los municipios con tradición mezcalera, generando una red de colaboración entre productores, unidades de producción, artesanos, prestadores de servicios y cadenas de comercialización.

Actualmente, la actividad mezcalera se desarrolla principalmente en 15 municipios, donde existen 5 mil 508 hectáreas de maguey mezcalero protegidas, 318 unidades de producción activas y más de 80 casas productoras que sostienen una cadena productiva vinculada a más de 800 familias, la producción se estima en alrededor de 200 mil litros de mezcal al año.

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Los municipios con mayor actividad de destilación del mezcal son: Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

En cuanto a la floricultura, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional al aportar aproximadamente 50% de la producción de flores ornamentales del país y 78.5% de rosas. Durante 2024 se registró una producción superior a 27.7 millones de gruesas, 8.3 millones de manojos y más de 19 millones de plantas ornamentales.

La fuerza productiva florícola mexiquense la integran más de 9 mil productores que trabajan alrededor de 7 mil 500 hectáreas destinadas al cultivo ornamental.

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El sector genera aproximadamente 40 mil empleos permanentes y otros 40 mil empleos indirectos y temporales.

Tres municipios concentran aproximadamente 90% de la superficie dedicada a esta actividad.

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