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Naucalpan, Méx.— Por más de cuatro horas, operadores del transporte público provenientes de Melchor Ocampo bloquearon Periférico Norte para exigir el cese de las presuntas extorsiones atribuidas a organizaciones sindicales.
“No más extorsiones. Marcha a la Ciudad de México”, se leía en las ventanas de los camiones utilizados para cerrar la vialidad.
La movilización comenzó alrededor de las 14:00 horas. Los operadores arribaron a Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México y colocaron sus unidades sobre los carriles centrales y laterales.
Los inconformes solicitaron la intervención del gobierno del Estado de México, así como de las secretarías de Movilidad y de Seguridad, al señalar que enfrentan una situación de presuntas extorsiones atribuida a la organización Tutram.
Según los transportistas, integrantes de ese grupo los han amenazado, agredido físicamente e intentado obligar a pagar una cuota de 500 pesos para permitirles trabajar, luego de que rechazaron incorporarse a esa organización.
Señalaron que algunos operadores aceptaron afiliarse debido a las presiones. Quienes se negaron denunciaron actos de intimidación y agresiones, por lo que solicitaron garantías para prestar el servicio sin amenazas.
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Autoridades arribaron al sitio para atender las demandas.
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