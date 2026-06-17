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Esta noche, personal de la alcaldía Cuauhtémoc arribó a la Zona Rosa para realizar un operativo, sin embargo, terminó en una riña con comerciantes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que debido a estos hechos, resguardó al interior a su personal de la Policía Auxiliar y de la demarcación.
Por lo tanto, añadió, fue detenido un hombre de 30 años de edad que será presentado ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.
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Nos emboscaron en Zona Rosa
Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de La Vega, publicó en sus redes sociales que fue parte de la agresión.
“Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa. Gente de Diana Sánchez Barrios”, publicó la edil en su cuenta de X.
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Asimismo, aseguró que fueron agredidos a palazos, piedras, armas blancas, golpes y gritos. Por lo que presentó una denuncia ante la fiscalía.
La SSC añadió que como resultado de estas acciones cuatro policías auxiliares y otros dos elementos resultaron lesionados, pero ya fueron atendidos en las instalaciones de la Secretaría por heridas menores.
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vr/cr
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