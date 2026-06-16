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Un grupo de aficionados de la selección de futbol de Colombia se concentra este martes en la Glorieta del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc, para apoyar a su equipo que jugará mañana en el Estadio de la Ciudad de México dentro del Mundial.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Policía Turística y Policía Metropolitana realizan labores de seguridad, prevención y cortes a la circulación vehicular en la zona.
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De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 200 personas pertenecientes al grupo de animación “La Fiebre Amarilla” permanecen en el punto de reunión.
Las autoridades mantienen presencia preventiva para garantizar la seguridad de asistentes, peatones y automovilistas que circulan por la zona.
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jecg/cr
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