Un hombre perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego al interior de una habitación de un hotel, ubicado sobre Escuela Naval Militar, en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del hotel escuchó una detonación aproximadamente 30 minutos antes del arribo de los servicios de emergencia.

Al ingresar a la habitación 210 localizaron a un hombre inconsciente, sin que hasta el momento se tengan datos de algún probable responsable.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio, donde paramédicos de ERUM realizaron la valoración de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, determinando que ya no contaba con signos vitales debido a una herida por proyectil de arma de fuego.

La zona fue acordonada por los uniformados y se dio aviso a la autoridad ministerial correspondiente. Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes.

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