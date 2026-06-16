Metrópoli | 16-06-26 | 15:23 | Actualizada | 16-06-26 | 15:23 |

Naucalpan, Méx.- Se cumplen tres horas del bloqueo en,, a la altura del Parque Naucalli, por parte de operadores del transporte público provenientes de Melchor Ocampo quienes denuncian actos de extorsión.

La movilización comenzó alrededor de las 14:00 horas de este martes. Los operadores llegaron a las inmediaciones de Periférico Norte, dirección Ciudad de México, y atravesaron sus vehículos sobre los carriles laterales y centrales impidiendo el paso.

"No más extorsiones. Marcha a la Ciudad de México", se lee en las ventanas de los camiones utilizados para bloquear la vialidad.

Los inconformes , así como de las secretarías de Movilidad y de Seguridad, al señalar que enfrentan una situación de presuntas extorsiones atribuidas a la organización TUTRAM.

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Operadores de transporte público bloquean Periférico Norte; denuncian extorsiones por parte de un grupo sindical. Foto: Especial.
Operadores de transporte público bloquean Periférico Norte; denuncian extorsiones por parte de un grupo sindical. Foto: Especial.

De acuerdo con los transportistas, integrantes de ese grupo los han amenazado, agredido físicamente e intentado obligar a pagar una cuota de 500 pesos para permitirles operar, luego de que se negaron a incorporarse a la organización.

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Afirmaron que algunos operadores habrían accedido a afiliarse debido a las presiones.

Quienes rechazaron integrarse denunciaron actos de intimidación, hostigamiento y agresiones, por lo que pidieron a las autoridades investigar los hechos y garantizar condiciones para prestar el servicio sin presiones.

A las 17:00, el bloqueo continúa únicamente en carriles laterales y mantiene afectaciones a la circulación sobre Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México.

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Al lugar arribaron las autoridades para abrir mesas de diálogo y atender la demanda de los transportistas.

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jecg/cr

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