Naucalpan, Méx.- Se cumplen tres horas del bloqueo enPeriférico Norte,, a la altura del Parque Naucalli, por parte de operadores del transporte público provenientes de Melchor Ocampo quienes denuncian actos de extorsión.

La movilización comenzó alrededor de las 14:00 horas de este martes. Los operadores llegaron a las inmediaciones de Periférico Norte, dirección Ciudad de México, y atravesaron sus vehículos sobre los carriles laterales y centrales impidiendo el paso.

"No más extorsiones. Marcha a la Ciudad de México", se lee en las ventanas de los camiones utilizados para bloquear la vialidad.

Los inconformes solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de México, así como de las secretarías de Movilidad y de Seguridad, al señalar que enfrentan una situación de presuntas extorsiones atribuidas a la organización TUTRAM.

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Operadores de transporte público bloquean Periférico Norte; denuncian extorsiones por parte de un grupo sindical. Foto: Especial.

De acuerdo con los transportistas, integrantes de ese grupo los han amenazado, agredido físicamente e intentado obligar a pagar una cuota de 500 pesos para permitirles operar, luego de que se negaron a incorporarse a la organización.

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Afirmaron que algunos operadores habrían accedido a afiliarse debido a las presiones.

Quienes rechazaron integrarse denunciaron actos de intimidación, hostigamiento y agresiones, por lo que pidieron a las autoridades investigar los hechos y garantizar condiciones para prestar el servicio sin presiones.

A las 17:00, el bloqueo continúa únicamente en carriles laterales y mantiene afectaciones a la circulación sobre Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México.

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Al lugar arribaron las autoridades para abrir mesas de diálogo y atender la demanda de los transportistas.

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