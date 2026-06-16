A pesar de las vallas metálicas que se han retirado en algunas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, continúan los problemas de movilidad para los transeúntes y comercios.

Al medio día, personal de la Secretaría de Obras y Servicios retiró el cerco entre las calles Justo Sierra y República de Argentina. Sin embargo, hay una larga fila para entrar y salir en el filtro entre Del Carmen y Guatemala.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que estas limitaciones han afectado a negocios en el primer cuadro del Centro Histórico, sobre todo en la parte nororiente de la Plaza de la Constitución. Ese es el caso de la tortería “La Casona”, ubicada a un costado del Templo Mayor.

Israel Rodríguez, trabajador de dicho lugar, comentó que la afluencia de gente ha mejorado desde el último fin de semana cuando se reabrieron más calles, pero todavía no es suficiente.

“Antes no pasaba ni un alma, ahora al menos pasa la gente. Ojalá la venta estuviera al 50 por cierto, ahorita con trabajos alcanzamos un 20 por cierto”, subrayó.

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A pesar del retiro de vallas, se observan largas filas de personas para acceder al primer cuadro de la Ciudad. (Foto: Arturo Ordaz Díaz/ EL UNIVERSAL)

El Zócalo capitalino, donde se desarrolla el FIFA Fan Fest, continúa cercado con vallas de metal. Por lo tanto, hay entradas con filtros para evitar el paso de bebidas y alimentos. Aunque la entrada principal se encuentra sobre la avenida 20 de Noviembre, hay otras opciones como Tacuba y Brasil; 16 de septiembre; así como José María Pino Suárez.

Rafael Cardona, un turista colombiano, explicó a EL UNIVERSAL que no le molesta hacer fila, ya que considera que los filtros son medidas para mantener la seguridad.

“Dicen que hay mucho carterista, pero sí deberían de abrir más entradas, la verdad está muy engorroso el acceso”, acotó.

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En ese sentido, recordó que su mayor problema fue el jueves 11 de junio durante la inauguración del Mundial. “Según yo llegué temprano, a las 10 de la mañana, pero no pude entrar. Ese día sí fue un caos”.

A pesar de que se retiraron las vallas de metal sobre las calles de Francisco I. Madero, 16 de septiembre, Tacuba y Donceles, se colocaron rejas que permiten el flujo peatonal vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Lo anterior, genera un mayor flujo de gente en la parte sur del Zócalo de la capital, aunque todavía hay presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero en menor número en comparación con las semanas pasadas.

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cr