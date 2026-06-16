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Tras concluir trabajos de rehabilitación, la alcaldía Cuauhtémoc anunció la reapertura de la zona para perros en el Parque México, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega explicó que el área está dividida en dos partes, para perros pequeños y grandes. “Vamos a tener policía constante y disfrútenlo, es suyo, cuídenlo. Por fin lo abrimos, lo rehabilitamos”.
Destacó que esto forma parte del programa "Renace Cuauhtémoc", el cual tiene como objetivo recuperar espacios públicos en toda la demarcación.
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“Llevamos 75 espacios recuperados solo este año entre parques, plazas, deportivos, calles, banquetas, mercados y, bueno, quedó listo, disfrútenlo mucho”, expresó.
De la Vega también hizo un llamado a las personas a respetar las reglas de convivencia del área canina, entre ellas mantener vigilancia permanente sobre sus mascotas, recoger sus desechos, mantener cerrados los accesos y colocar collar y placa de identificación a los perros.
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“Recuerden recoger las heces de sus perritos; este espacio es de todos y hay que tener mucha conciencia y mucha educación”, agregó.
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De acuerdo con el reglamento, el área está destinada exclusivamente a perros con dueño. Sin embargo, hay restricciones para favorecer la convivencia, como son los casos de animales enfermos, en celo o que representen algún riesgo para otros usuarios.
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mahc/LL
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