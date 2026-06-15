Metrópoli | 15-06-26 | 21:40 | Actualizada | 15-06-26 | 21:40 |

Naucalpan, Méx.- La Unión de Transportistas y Comerciantes anunció una manifestación para este martes 16 de junio en el municipio de Naucalpan, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la localidad.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, la movilización se realizará para exigir la destitución de , identificado por el grupo como subdirector de Desarrollo y Fomento Económico del municipio.

Los organizadores señalaron que la protesta tendrá carácter pacífico y convocaron a comerciantes y transportistas afiliados a participar en la concentración.

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Según el documento, las vialidades donde podrían registrarse afectaciones al tránsito son Lomas Verdes, Primero de Mayo, Gustavo Baz y las laterales de Periférico.

Ante este anuncio, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado durante el desarrollo de la movilización.

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Hasta el momento, las autoridades municipales informaron a que se están revisando el tema de las quejas de los inconformes.

La organización indicó que hasta obtener una respuesta a sus demandas.

dmrr

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