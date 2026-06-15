[Publicidad]
Naucalpan, Méx.- La Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México anunció una manifestación para este martes 16 de junio en el municipio de Naucalpan, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la localidad.
De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, la movilización se realizará para exigir la destitución de Pedro Gálvez, identificado por el grupo como subdirector de Desarrollo y Fomento Económico del municipio.
Los organizadores señalaron que la protesta tendrá carácter pacífico y convocaron a comerciantes y transportistas afiliados a participar en la concentración.
Lee también Dirigente estatal del PVEM reconoce a trabajadores de Tianguistenco; confeccionaron traje de la Selección Mexicana
Según el documento, las vialidades donde podrían registrarse afectaciones al tránsito son Lomas Verdes, Primero de Mayo, Gustavo Baz y las laterales de Periférico.
Ante este anuncio, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado durante el desarrollo de la movilización.
[Publicidad]
Hasta el momento, las autoridades municipales informaron a EL UNIVERSAL que se están revisando el tema de las quejas de los inconformes.
La organización indicó que mantendrá la protesta hasta obtener una respuesta a sus demandas.
dmrr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Francisco Rivas
Mejor investigar a quien protesta respecto a las desapariciones
Catalina Pérez Correa
México campeón
Universal Deportes
Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos del martes 16 de junio
Metrópoli
Transportistas y comerciantes anuncian protesta en Naucalpan; exigen la destitución del subdirector de Desarrollo Económico
Sección
¡Que Poca! Tunden a la tiktoker Mujer de Buena Pasta por "lucrar" con la muerte de Oliver Tree
Sección
Alana Flores manda emotivo mensaje a su novio, quien será titular en Uruguay vs Arabia Saudita
Sección
Una visita arácnida: Tom Holland vendrá a México para promocionar Spiderman Brand New Day
Sección
Bélgica sufre ante Egipto y apenas rescata empate en el Mundial 2026