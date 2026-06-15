Naucalpan, Méx.- La Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México anunció una manifestación para este martes 16 de junio en el municipio de Naucalpan, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en algunas de las principales vialidades de la localidad.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, la movilización se realizará para exigir la destitución de Pedro Gálvez, identificado por el grupo como subdirector de Desarrollo y Fomento Económico del municipio.

Los organizadores señalaron que la protesta tendrá carácter pacífico y convocaron a comerciantes y transportistas afiliados a participar en la concentración.

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Según el documento, las vialidades donde podrían registrarse afectaciones al tránsito son Lomas Verdes, Primero de Mayo, Gustavo Baz y las laterales de Periférico.

Ante este anuncio, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones, considerar rutas alternas y anticipar tiempos de traslado durante el desarrollo de la movilización.

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Hasta el momento, las autoridades municipales informaron a EL UNIVERSAL que se están revisando el tema de las quejas de los inconformes.

La organización indicó que mantendrá la protesta hasta obtener una respuesta a sus demandas.

dmrr