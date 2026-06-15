Tianguistenco, Méx.-“Este Mundial lleva los colores de México y el talento de Tianguistenco”, afirmó José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al destacar que el traje de gala oficial que porta la Selección Mexicana durante la Copa Mundial 2026 fue confeccionado en una planta ubicada en este municipio mexiquense.

El líder estatal reconoció la labor de quienes participaron en el proceso de confección del atuendo que acompaña al representativo nacional en el torneo que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

“Siempre lo he dicho: quien trabaja merece. Y hoy estamos viendo reflejado el esfuerzo, la disciplina y la chamba de miles de personas que todos los días hacen posibles historias extraordinarias como ésta”, expresó.

Dirigente estatal del PVEM reconoce a trabajadores de Tianguistenco; confeccionaron traje de la Selección Mexicana. Foto: Especial.

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Indicó que detrás de cada prenda existe una cadena de trabajo integrada por hombres y mujeres que contribuyeron para que el traje oficial de la Selección Mexicana tuviera origen en territorio mexiquense.

El dirigente estatal también reconoció a la presidenta municipal, Erika Olea de la Torre, y señaló que su administración impulsa acciones para fortalecer la actividad económica y la generación de empleos en el municipio.

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"Ejemplos como éste demuestran que los Gobiernos Verdes no sólo impulsan causas ambientales; también generan condiciones para que haya más empleo, inversión y bienestar", apuntó.

De acuerdo con el dirigente del PVEM en la entidad mexiquense, casos como el de Grupo Haber’s , muestran la participación de empresas establecidas en territorio mexiquense en proyectos vinculados con eventos de alcance mundial.

dmrr