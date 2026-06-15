Metrópoli | 15-06-26 | 19:21 | Actualizada | 15-06-26 | 19:21 |

La tarde de este lunes se registró una inundación al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación San Lázaro de la , ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México ocasionaron un encharcamiento dentro de la estación, afectando principalmente la zona de abordaje y los pasos peatonales, donde usuarios reportaron acumulación de agua.

Ante la situación, equipos de emergencia y personal del Metro acudieron al lugar para realizar labores de atención y control de la afectación. De manera momentánea, el servicio de transporte fue suspendido en la estación mientras se llevaban a cabo los trabajos correspondientes.

A través de videos difundidos en redes sociales se observa la gran cantidad de agua al interior de la estación, así como en los pasillos y zonas de tránsito de usuarios.

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Debido a la presencia del agua, pasajeros tuvieron que caminar por las áreas afectadas para poder , mientras se restablecían las condiciones de seguridad.

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Realizan labores para el desalojo de agua

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que personal de las áreas de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realizan que ingresó desde el exterior hacia la zona de taquillas de la estación San Lázaro de la Línea B, derivado de las lluvias registradas en la zona.

Asimismo, el área de Instalaciones Hidráulicas verificó el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo de la estación, sin detectar anomalías en su operación.

Indicó que el servicio de trenes en la Línea B opera con normalidad.

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dmrr/RMLGV

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