La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México dio a conocer que al 14 de junio de 2026 se han concluido 10 mil 584 trámites de placas conmemorativas con motivo de la celebración de la Copa del Mundo 2026.

En un comunicado, la dependencia precisó que, del total de trámites concluidos, se han entregado 7 mil 401 placas con diseño negro, 2 mil 899 con diseño blanco y 867 con diseño amarillo.

Asimismo, indicó que estas placas se han solicitado en los siguientes módulos:

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Módulo Universidad en Walmart Universidad: 2 mil 380 trámites

Módulo Cuauhtémoc: 3 mil 032 trámites

Módulo de compra segura en Cabeza de Juárez Iztapalapa: mil 491 trámites

Macro módulo de San Andrés Tetepilco en Iztapalapa: 4 mil 264 trámites

¿Dónde tramitar la placa conmemorativa del Mundial?

La dependencia recordó a la ciudadanía que el trámite de las placas conmemorativas se puede realizar:

A través del portal oficial https://www.placasmundial2026.cdmx.gob.mx/

De manera presencial en los módulos autorizados de control vehicular.

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Requisitos placa conmemorativa Mundial 2026

Para realizarlo es necesario presentar:

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio vigente de la Ciudad de México

Identificación oficial vigente

Comprobante de pago de derechos por mil 500 pesos, más 336 pesos por concepto de envío a domicilio en caso de que el usuario así lo requiera

El tiempo estimado de entrega es de dos a tres días hábiles. Quienes opten por acudir a los módulos podrán recibir sus placas sin costo adicional de entrega.

dmrr/rmlgv