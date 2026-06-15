Desde el jueves 11 de junio y hasta ayer domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el robo de 44 teléfonos celulares durante el FIFA Fan Fest realizado en el Zócalo de la Ciudad de México.

El viernes 13 de junio, la dependencia refirió que detuvo a un hombre y a dos mujeres; una de ellas dijo ser menor de edad, tras confiscarles 36 dispositivos móviles que no pudieron acreditar como propiedad.

En tanto, este domingo señaló que también detuvieron a dos hombres y una mujer con ocho celulares aparentemente robados. Además, les retuvieron 13 bolsitas con posible marihuana, así como 29 más con una sustancia de color blanco.

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¿Qué no ingresar al Fan Fest?

La SSC recordó que no se permite el ingreso a los festivales futboleros con:

Mochilas y bolsas grandes

Sustancias ilícitas y drogas

Cigarros, encendedores o vapeadores

Armas y objetos punzocortantes

Envases de vidrios y latas

Alimentos y bebidas

Latas de pintura

Pirotecnia

Arneses

Bombas de humo.

Al corralón 137 vehículos

Además, refirió que con el programa Conduce sin alcohol, entre el 11 y el 13 de junio realizaron 21 mil 351 pruebas a los conductores al interior de sus vehículos, al igual que 426 pruebas de alcoholemia (aire espirado). Por lo tanto, 138 conductores superaron el límite permitido y 137 vehículos fueron remitidos al corralón.

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Finalmente, recordó que, en los festivales futboleros, en el Fan Fest del Zócalo, en los puntos de Park and Ride y en la última milla al Estadio Ciudad de México se realizaron mil 29 pruebas de alcohol y recomendaciones para evitar conducir si se consumieron este tipo de bebidas.

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