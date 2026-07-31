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Los Soundcore by Anker Q20i están disponibles por solo $684.99, una oferta que los convierte en una de las mejores opciones dentro de la gama económica.
Además del descuento del 31%, estos audífonos ofrecen características que normalmente se encuentran en modelos mucho más costosos, por lo que son ideales para estudiar, trabajar, viajar o simplemente disfrutar de tu música favorita.
¿Por qué vale la pena comprar los Soundcore by Anker Q20i?
Los Soundcore Q20i combinan comodidad, calidad de audio y funciones inteligentes para brindar una experiencia de escucha más completa. Entre sus principales características destacan:
- Cancelación Activa de Ruido (ANC) para reducir el sonido del entorno.
- Controladores dinámicos de 40 mm, que entregan graves profundos y audio detallado.
- Compatibilidad con la aplicación Soundcore, donde puedes personalizar el ecualizador y elegir diferentes modos de sonido.
- Tecnología Bluetooth 5.3 para una conexión rápida y estable.
- Posibilidad de conectar dos dispositivos al mismo tiempo gracias al modo multipunto.
- Micrófonos con inteligencia artificial para mejorar la claridad de las llamadas.
- Diseño acolchado y diadema ajustable para un uso cómodo durante varias horas.
Uno de sus mayores atractivos es la excelente relación entre precio y prestaciones. Aunque pertenecen a la gama de entrada, incluyen funciones que suelen encontrarse en audífonos mucho más caros.
Estas son algunas razones por las que destacan:
- Excelente calidad de sonido para música, películas y videojuegos.
- Cancelación de ruido efectiva para el trabajo o los viajes.
- Gran autonomía de batería que permite utilizarlos durante varios días con una sola carga.
- Compatibilidad con Android, iPhone, tabletas y computadoras.
Para obtener el descuento solo debes ingresar a Amazon México, buscar los Soundcore by Anker Q20i, verificar que la promoción siga vigente y agregarlos al carrito de compras.
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