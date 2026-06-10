La alcaldía Cuauhtémoc, epicentro geográfico e histórico de la Ciudad de México, padece desde hace décadas un proceso de olvido sistemático y destrucción de su legado arquitectónico. Para contrarrestar esta tendencia, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, anunciaron el arranque oficial del proyecto "Ruta de la Memoria".

Esta iniciativa contempla la instalación de 100 placas conmemorativas en diversos puntos emblemáticos de las 33 colonias de la demarcación, teniendo como punto de partida la propia explanada de la alcaldía, sitio donde se inauguró la antigua estación de trenes de Buenavista en 1873.

El programa busca devolverle la historia a los ciudadanos mediante textos informativos que transformen el tránsito cotidiano en un recordatorio permanente del pasado.

Foto: EL Universal

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La razón técnica frente a la pérdida de identidad cultural

El sustento documental de este proyecto corre a cargo del periodista y escritor Héctor de Mauleón, quien advierte que la capital mexicana posee una "pésima relación con su memoria".

El columnista de EL UNIVERSAL señala que la urbe ha crecido históricamente sobre sus propias destrucciones, desde la llegada de los aztecas y la posterior traza española, hasta las demoliciones del siglo XX derivadas de la desidia oficial.

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"Cuando uno conoce los rincones de la ciudad, aprende a amarlos y es más difícil que dejemos que los borren", afirma De Mauleón, quien añade que el conocimiento del peso histórico de cada espacio funciona como la única herramienta colectiva real para la conservación urbana.

Entre los pasajes históricos recuperados para el proyecto se encuentran datos poco conocidos por la ciudadanía, como el origen del nombre de colonia Maza, nombrada así por el antiguo propietario de un rancho llamado La Vaquita y no por Margarita Maza de Juárez.

Asimismo, el programa rescata la ubicación de espacios desaparecidos por la especulación inmobiliaria, tales como el predio de la calle de Amberes donde Frida Kahlo ofreció su única exposición en vida (un año antes de su muerte), o las fincas habitadas por figuras fundamentales de la cultura nacional como Octavio Paz, Juan Rulfo, María Izquierdo y José Clemente Orozco.

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Foto: EL Universal

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La memoria colectiva como resistencia urbana

De acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la conservación del patrimonio cultural requiere la participación activa de las comunidades locales.

En este sentido, la instalación de las placas conmemorativas pretende funcionar como un "escudo hecho por la memoria" frente a fenómenos contemporáneos como la gentrificación y el avance desmedido de las firmas desarrolladoras. Al visibilizar el valor histórico de un edificio o de una calle, los habitantes obtienen argumentos documentales para exigir la protección de su entorno ante los cambios del paisaje urbano.

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La dirección de Cultura y Educación de la demarcación, a cargo de Imbal Miller, coordina la logística para que las 99 placas restantes se coloquen de forma paulatina en barrios tradicionales, mercados y plazas públicas. El propósito central radica en que la memoria no permanezca resguardada únicamente en los libros de texto o archivos institucionales, sino que conviva diariamente con los transeúntes.

Al recordar de dónde provienen las colonias del corazón de la república, el proyecto aspira a reeducar la mirada de los habitantes y generar un arraigo que detenga las lentas devastaciones documentadas en la crónica del patrimonio perdido de la Ciudad de México.

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