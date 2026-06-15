Una vecina en la alcaldía Cuauhtémoc reportó que una gatita se encontraba en la azotea de un edificio con una fractura o lesión grave en una extremidad, lo que la hacía cojear al momento de caminar.

Por medio de su cuenta de Instagram, reportó que ya había acudido a diferentes instancias, pero que hasta el momento ninguna le había podido ayudar.

Este lunes 15 de junio, Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc logró el rescate de la felina; informó que será llevada al Centro Canino y Felino de la alcaldía para poder atenderla.

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Personal de la alcaldía agradeció a la vecina que reportó la condición de la gatita y apuntó que esta sería puesta en adopción una vez atendida.

Protección Civil de la @AlcCuauhtemocMx logró el rescate de una gatita herida. La felina ya está siendo atendida y será puesta en adopción. pic.twitter.com/qe8CynA2Cs — Marcus (Caricaturas al poder) (@demonocram) June 15, 2026

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