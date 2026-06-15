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Una vecina en la alcaldía Cuauhtémoc reportó que una gatita se encontraba en la azotea de un edificio con una fractura o lesión grave en una extremidad, lo que la hacía cojear al momento de caminar.
Por medio de su cuenta de Instagram, reportó que ya había acudido a diferentes instancias, pero que hasta el momento ninguna le había podido ayudar.
Este lunes 15 de junio, Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc logró el rescate de la felina; informó que será llevada al Centro Canino y Felino de la alcaldía para poder atenderla.
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Personal de la alcaldía agradeció a la vecina que reportó la condición de la gatita y apuntó que esta sería puesta en adopción una vez atendida.
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mahc/LL
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