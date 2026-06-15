Metrópoli | 15-06-26 | 11:54 | Actualizada | 15-06-26 | 11:54 |

Una vecina en la reportó que una gatita se encontraba en la azotea de un edificio con una fractura o lesión grave en una extremidad, lo que la hacía cojear al momento de caminar.

Por medio de su cuenta de Instagram, reportó que ya había acudido a diferentes instancias, pero que hasta el momento ninguna le había podido ayudar.

Este lunes 15 de junio, logró el rescate de la felina; informó que será llevada al Centro Canino y Felino de la alcaldía para poder atenderla.

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Personal de la alcaldía agradeció a la vecina que reportó la condición de la gatita y apuntó que esta sería puesta en adopción una vez atendida.

mahc/LL

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