Metrópoli | 16-06-26 | 11:28 | Arantxa Meave | Actualizada | 16-06-26 | 11:28 |

"Es súper divertido porque la gente se acerca para fotos y es muy simpático", comentó Vivian González, quien asistió a la estación Hidalgo del metro con un vestuario púrpura con inspiración histórica para tomarse fotografías entre las instalados como parte de la remodelación del lugar.

La estación Hidalgo se volvió popular recientemente en redes sociales debido a los elementos decorativos colocados en el transbordo de las líneas 2 y 3, los cuales han sido comparados por usuarios con escenarios de épocas pasadas.

El pasado 11 de junio, usuarios abordaron la línea con vestidos y trajes inspirados en el pasado, pero las personas continúan asistiendo a la estación para tomarse fotografías o videos.

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Selene elaboró el vestido de Vivian en tonos morados y rosas inspirado en las épocas victoriana y rococó, compuesto por falda amplia, corset y un tocado adornado con perlas que tomó como referencia la estética de la dinastía Tudor.

Mencionó que, después de ver videos en redes sociales de la estación y observar pinturas antiguas, comenzó a elaborar los bocetos para el vestuario.

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Alejandra, la maquillista, explicó que para complementar el personaje optó por un maquillaje blanco con mejillas rosadas, lunares y labios en forma de corazón, inspirado en retratos de figuras del rococó como María Antonieta.

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"Queríamos seguir la broma que surgió en redes y divertirnos un rato; mucha gente se acerca, pregunta y hasta nos pide fotografías", comentó.

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Vivian señaló que una de las partes que más disfrutó de la experiencia fue la interacción con los usuarios del Metro.

"Varias personas se acercaron para tomarse fotos con nosotros y eso lo hizo todavía más divertido", dijo.

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Aseguró que no está completamente de acuerdo con todas las modificaciones realizadas en la Línea 2, consideró que tomarse con humor las comparaciones y comentarios que han surgido en internet es una buena forma de apropiarse del espacio.

"Al final la gente lo tomó con gracia y nosotros también quisimos participar", agregó.

LL

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