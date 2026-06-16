"Es súper divertido porque la gente se acerca para fotos y es muy simpático", comentó Vivian González, quien asistió a la estación Hidalgo del metro con un vestuario púrpura con inspiración histórica para tomarse fotografías entre las farolas y candelabros instalados como parte de la remodelación del lugar.

La estación Hidalgo se volvió popular recientemente en redes sociales debido a los elementos decorativos colocados en el transbordo de las líneas 2 y 3, los cuales han sido comparados por usuarios con escenarios de épocas pasadas.

El pasado 11 de junio, usuarios abordaron la línea con vestidos y trajes inspirados en el pasado, pero las personas continúan asistiendo a la estación para tomarse fotografías o videos.

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Selene elaboró el vestido de Vivian en tonos morados y rosas inspirado en las épocas victoriana y rococó, compuesto por falda amplia, corset y un tocado adornado con perlas que tomó como referencia la estética de la dinastía Tudor.

Mencionó que, después de ver videos en redes sociales de la estación y observar pinturas antiguas, comenzó a elaborar los bocetos para el vestuario.

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Alejandra, la maquillista, explicó que para complementar el personaje optó por un maquillaje blanco con mejillas rosadas, lunares y labios en forma de corazón, inspirado en retratos de figuras del rococó como María Antonieta.

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"Queríamos seguir la broma que surgió en redes y divertirnos un rato; mucha gente se acerca, pregunta y hasta nos pide fotografías", comentó.

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Vivian señaló que una de las partes que más disfrutó de la experiencia fue la interacción con los usuarios del Metro.

"Varias personas se acercaron para tomarse fotos con nosotros y eso lo hizo todavía más divertido", dijo.

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Aseguró que no está completamente de acuerdo con todas las modificaciones realizadas en la Línea 2, consideró que tomarse con humor las comparaciones y comentarios que han surgido en internet es una buena forma de apropiarse del espacio.

"Al final la gente lo tomó con gracia y nosotros también quisimos participar", agregó.

LL