Metrópoli | 16-06-26 | 07:45 | Actualizada | 16-06-26 | 07:45 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () informó que, debido a una movilización prevista para este martes 16 de junio, habrá afectaciones viales en las inmediaciones de la Torre del Caballito.

La SSC detalló que la movilización se tiene prevista alrededor de las 10:00 horas, lo que traerá afectaciones a la circulación vehicular en , por lo que recomendó prevenir los tiempos de traslado.

Señaló que se pueden usar como alternativas viales el Circuito Interior y los Ejes 1 y 2 Norte.

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Finalmente, la Secretaría indicó que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones para este martes e invitó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales en redes sociales.

Adicionalmente, informó que en , de Eje 1 Poniente hasta Sevilla, se mantiene un flujo constante en el tránsito.

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mahc/LL

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