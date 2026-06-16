El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial SSCCDMX) informó que, debido a una movilización prevista para este martes 16 de junio, habrá afectaciones viales en las inmediaciones de la Torre del Caballito.

La SSC detalló que la movilización se tiene prevista alrededor de las 10:00 horas, lo que traerá afectaciones a la circulación vehicular en Paseo de la Reforma, por lo que recomendó prevenir los tiempos de traslado.

Señaló que se pueden usar como alternativas viales el Circuito Interior y los Ejes 1 y 2 Norte.

Lee también Nueva línea del Trolebús "El Chapulín" registra tiempos de trasladado de hasta dos horas

Finalmente, la Secretaría indicó que se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones para este martes e invitó a los usuarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales en redes sociales.

Adicionalmente, informó que en Avenida Chapultepec, de Eje 1 Poniente hasta Sevilla, se mantiene un flujo constante en el tránsito.

[Publicidad]

La #SSC informa:



Respecto a la movilización que se tiene prevista este día, alrededor de las 10:00 horas, en las inmediaciones de la Torre del Caballito y afectará la circulación vehicular en el Paseo de la #Reforma, la @SSC_CDMX recomienda prevenir los tiempos de traslado y… — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

mahc/LL