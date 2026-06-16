[Publicidad]
El servicio del Tren Ligero volvió a fallar la mañana de este martes, lo que obligó a suspender el sistema en el tramo de Estadio Azteca, lo que afectó la movilidad de usuarios que usan diariamente este sistema para llegar a la Línea 2 del Metro.
En pleno Mundial 2026, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que la afectación al servicio se debió a una revisión de la subestación de El Vergel que suministra energía a Tasqueña.
El servicio solo iba de Xochimilco a Estadio Azteca, lo que desató la molestia de varios usuarios del Tren Ligero, quienes tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte para trasladarse a sus trabajos.
Lee también Movilización provocará afectaciones viales en Paseo de la Reforma, conoce las alternativas viales
“Bueno, mañana nos van a discriminar otra vez por no llevar boleto, porque habemos personas que ocupamos diario el tren y no nos dejan usarlo. Pagamos el pasaje diario, nos van a dejar subir”, expresó un usuario.
Luego de que personal de línea elevada trabajó por varios minutos en el lugar de la afectación, se logró que el servicio fuera restablecido completamente.
[Publicidad]
“Concluye la revisión de subestación por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos”, mencionó el STE
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Javier Bardem inmortaliza sus huellas en Hollywood; dedica el reconocimiento a su madre y a su familia
Economía
Exportaciones de EU a México logran récord en abril; superan los 35 mil millones de dólares
Mundo
Presentan cargos contra 5 acusados por planear ataque en evento UFC de Trump; buscaban atraer a multitud a una "trampa"
Universal Deportes
Álvaro Fidalgo envía mensaje tras su debut en el Mundial 2026 con México: Agradecido por tanto
Fútbol
"No le veo más sentido al futbol": Guillermo Ochoa prepara su despedida de la Selección Mexicana
Espectáculos
¿Se acabo el amor? Crecen rumores de una supuesta separación entre Altaír Jarabo y su esposo
La Roja
Dormía con su pareja y ya no despertó: Hombre muere por fuga de gas en Iztapalapa, ella se salvó
La Roja
¡Iban a desayunar y explotó su casa! Pareja de adultos mayores termina quemada en Iztapalapa