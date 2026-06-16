El servicio del Tren Ligero volvió a fallar la mañana de este martes, lo que obligó a suspender el sistema en el tramo de Estadio Azteca, lo que afectó la movilidad de usuarios que usan diariamente este sistema para llegar a la Línea 2 del Metro.

En pleno Mundial 2026, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que la afectación al servicio se debió a una revisión de la subestación de El Vergel que suministra energía a Tasqueña.

El servicio solo iba de Xochimilco a Estadio Azteca, lo que desató la molestia de varios usuarios del Tren Ligero, quienes tuvieron que recurrir a otros sistemas de transporte para trasladarse a sus trabajos.

Lee también Movilización provocará afectaciones viales en Paseo de la Reforma, conoce las alternativas viales

“Bueno, mañana nos van a discriminar otra vez por no llevar boleto, porque habemos personas que ocupamos diario el tren y no nos dejan usarlo. Pagamos el pasaje diario, nos van a dejar subir”, expresó un usuario.

Luego de que personal de línea elevada trabajó por varios minutos en el lugar de la afectación, se logró que el servicio fuera restablecido completamente.

[Publicidad]

“Concluye la revisión de subestación por lo que se reanuda el servicio de Xochimilco a Tasqueña en ambos sentidos”, mencionó el STE

mahc/LL