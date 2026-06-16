[Publicidad]
En medio de la Copa del Mundo 2026, la administración capitalina instaló figuras de ajolotes rosas y de Quetzalcóatl en postes del Centro Histórico.
Estas figuras se encuentran en postes de avenida 20 de noviembre, a unos pasos de la plancha del Zócalo donde se lleva a cabo el Fan Fest, y aún con casas de campaña del plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Lee también Adornan el Centro … y el plantón
Las figuras se sostienen en los postes de luz de la calle, y se tratan de las figuras que conforman la imagen del Gobierno de la CDMX para la justa deportiva: ajolotes de color rosado y una figura verde de Quetzalcóatl.
En la calle 16 de septiembre también se colocaron adornos para recibir a los turistas que llegan a la CDMX. En este punto del Centro Histórico se instalaron figuras relacionadas con la lucha libre: máscaras, figuras de luchadores, así como arcos con motivos de esta disciplina. En las bases de las esculturas se aprecia la frase “la pelota vuelve a casa”, eslogan del Gobierno durante el Mundial.
LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Javier Bardem inmortaliza sus huellas en Hollywood; dedica el reconocimiento a su madre y a su familia
Economía
Exportaciones de EU a México logran récord en abril; superan los 35 mil millones de dólares
Mundo
Presentan cargos contra 5 acusados por planear ataque en evento UFC de Trump; buscaban atraer a multitud a una "trampa"
Universal Deportes
Álvaro Fidalgo envía mensaje tras su debut en el Mundial 2026 con México: Agradecido por tanto
Fútbol
"No le veo más sentido al futbol": Guillermo Ochoa prepara su despedida de la Selección Mexicana
Espectáculos
¿Se acabo el amor? Crecen rumores de una supuesta separación entre Altaír Jarabo y su esposo
La Roja
Dormía con su pareja y ya no despertó: Hombre muere por fuga de gas en Iztapalapa, ella se salvó
La Roja
¡Iban a desayunar y explotó su casa! Pareja de adultos mayores termina quemada en Iztapalapa