En medio de la Copa del Mundo 2026, la administración capitalina instaló figuras de ajolotes rosas y de Quetzalcóatl en postes del Centro Histórico.

Estas figuras se encuentran en postes de avenida 20 de noviembre, a unos pasos de la plancha del Zócalo donde se lleva a cabo el Fan Fest, y aún con casas de campaña del plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Instalan ajolotes y figuras de Quetzalcóatl en el Centro Histórico. Foto: Frida Sánchez

Las figuras se sostienen en los postes de luz de la calle, y se tratan de las figuras que conforman la imagen del Gobierno de la CDMX para la justa deportiva: ajolotes de color rosado y una figura verde de Quetzalcóatl.

En la calle 16 de septiembre también se colocaron adornos para recibir a los turistas que llegan a la CDMX. En este punto del Centro Histórico se instalaron figuras relacionadas con la lucha libre: máscaras, figuras de luchadores, así como arcos con motivos de esta disciplina. En las bases de las esculturas se aprecia la frase “la pelota vuelve a casa”, eslogan del Gobierno durante el Mundial.

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