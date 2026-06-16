Mientras aún está el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en diversas calles del Centro Histórico autoridades capitalinas adornaron con arcos de flores y empezaron la limpieza de calles, para atraer al turismo y reabrir el comercio en el contexto del Mundial.

Sobre la calle Pino Suárez, una de las principales vialidades que dan acceso tanto a capitalinos como a turistas extranjeros que acuden al FIFA Fan Fest del Zócalo, se colocaron varios arcos decorativos con la frase La Pelota Vuelve a Casa, que ha usado el Gobierno de la Ciudad de México para dar la bienvenida a la justa deportiva.

Distintas aves y un sinfín de flores coloridas forman parte de estos arcos que se encuentran de un lado a otro de la vialidad en distintos puntos de la calle, por ejemplo, frente al Museo de la Ciudad de México, justo en la salida de Metro Pino Suárez.

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Con todo y las carpas que mantiene la CNTE en el Centro, se colocaron varios arcos decorativos con aves y un sinfín de flores coloridas. Foto: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

En otros puntos, los arcos contrastan con las casas de campaña de integrantes del magisterio que se niegan a retirarse. Por ejemplo, en avenida 20 de Noviembre, donde continúa el plantón de la CNTE, se observaron arcos decorativos a la altura de las calles de República de Uruguay, República de El Salvador, así como en San Jerónimo.

Sin embargo, más cerca al Zócalo capitalino, donde se lleva a cabo el FIFA Fan Fest, a pesar de que la CNTE ya liberó un tramo de la vialidad, a la altura de Venustiano Carranza, dichos arcos están inconclusos, pues únicamente se aprecia la instalación metálica, todavía sin flores.

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Con escobas y jabón lavan las calles

Mientras la CNTE aún permanece en algunas calles del Centro Histórico, ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó junto a empresarios y comerciantes un tequio para limpiar las calles que ya han sido liberadas, una tarea que llevará de una a dos semanas.

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Si bien las casas de campaña se mantienen en vialidades como 20 de Noviembre y 5 de Mayo, la mandataria anunció acciones de limpieza en el corazón del Centro Histórico para impulsar la llegada de turistas y devolver las ventas a los cientos de comerciantes que resultaron afectados por los cierres, justo en plena llegada del Mundial.

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Brugada Molina recorrió un tramo del corredor peatonal de Francisco I. Madero, desde el Eje Central; y posteriormente, con escoba en mano y cubetas llenas de agua con jabón, encabezó los trabajos de limpieza en la calle de Motolinía.

Junto a ella estuvieron los secretarios de Gobierno, César Cravioto, y de Obras y Servicios, Raúl Basulto, quien explicó que desde las primeras horas de ayer, brigadas de la dependencia que encabeza iniciaron labores de limpieza y recuperación del espacio público en las calles de Uruguay, Motolinía, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y, posteriormente, en tramos de 20 de Noviembre.

La jefa de Gobierno, acompañada de empresarios, comerciantes e integrantes de su gabinete, llevó a cabo un tequio en calles del Centro. Foto: KARLA GUERRERO/EL UNIVERSAL

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