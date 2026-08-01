Ciudad Juárez.— La Fundación Unidos por el Autismo A.C., encabezada por Egla Ramírez Pérez, trabajó en impulsar la creación del primer Centro Unidos por el Autismo, con la intención de ayudar a las familias y también concientizar sobre el tema en la localidad.

“Tenemos trabajando desde 2014, en 2016 nos hicimos una asociación civil. Nosotros empezamos con todo este proyecto porque tenemos dos hijos con autismo y empezamos a ver las necesidades que había aquí en la ciudad. Para nosotros el Centro de Autismo es un sueño que se está logrando poco a poco y aunque no podamos atender a todas las personas con autismo de la ciudad, estamos trabajando por atender a la mayor población posible”, dijo Egla Ramírez Pérez.

De acuerdo con lo que explicó, para lograr la construcción del Centro Unidos por el Autismo se recurrió al Presupuesto Participativo del gobierno municipal de Ciudad Juárez, el cual consiste en un mecanismo donde son los juarenses quienes deciden el destino de un porcentaje del presupuesto local, al proponer proyectos de obra pública a votación.

“Metimos el proyecto y de 395 proyectos quedamos en el tercer lugar y todo eso gracias al voto de la ciudadanía; fueron casi 4 mil votos”.

Actualmente se cuenta con una primera etapa del centro y la segunda etapa se logrará consolidar gracias a que de nueva cuenta participaron en el Presupuesto Participativo de 2025.

A la fecha con las instalaciones que cuentan, que van desde recepción, sala de espera, cafetería, cocina, oficinas administrativas, área de casilleros y sanitarios, se atienden a menores desde los tres años hasta adolescentes de 17 años desde el mes de agosto de 2025 y la cual se logra con el pago de una cuota mínima o incluso existen becas.

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“El trabajo tiene que ser personalizado, no hay uno igual que otro. Ahorita estamos ya atendiendo a 35 familias, tenemos lista de espera, la cual estamos sacando poco a poco”, agregó la titular de la fundación.

A la fecha, el centro cuenta con tres sicólogas y dos voluntarios, quienes actualmente atienden en el centro a los menores.

Sebastián Aguilera Brenes, director de Participación Ciudadana del gobierno local, explicó que actualmente se desarrolla la segunda etapa del proyecto, con un avance de 88% e incluye la pavimentación del estacionamiento, banquetas, guarniciones, instalación de malla ciclónica perimetral, firme de concreto, colocación de bancas metálicas, botes de basura, rampas de acceso, pintura en guarniciones y un paso peatonal. Señaló que cada una de las etapas ha representado una inversión cercana a los 7 millones de pesos, para un total de 14 millones de pesos.

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