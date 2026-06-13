La Autoridad del Centro Histórico dio a conocer que inició las labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana en las calles y plazas que han sido desocupadas durante el plantón encabezado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estas acciones incluyen lavado profundo de vialidades, recolección de residuos, limpieza de mobiliario urbano y revisión de infraestructura, precisó la dependencia por medio de un comunicado.

“Estas labores forman parte de una estrategia integral para fortalecer la recuperación del Centro Histórico, una zona que diariamente recibe a miles de trabajadores, comerciantes, residentes y visitantes, y que representa uno de los principales motores económicos, culturales y turísticos de la capital del país”, se lee en el comunicado.

Boletín #ACH



Tras la liberación de espacios por parte de la CNTE hemos comenzado, de manera inmediata, con labores de limpieza, mantenimiento y recuperación urbana de calles y plazas; ello, como parte de una estretagia para fortalecer la recuperación del Centro Histórico y… pic.twitter.com/uiTX8SqkIi — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) June 13, 2026

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Con la atención de los espacios que han sido liberados se contribuirá a reactivar la actividad económica de los negocios de la zona, así como a preservar las condiciones de limpieza, seguridad e imagen urbana.

Asimismo, indicó que las brigadas seguirán atendiendo de manera progresiva las áreas que se vayan desocupando “a fin de garantizar la recuperación oportuna del espacio público y el adecuado funcionamiento de esta importante zona de la Ciudad de México”.

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