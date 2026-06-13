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Con un retraso de casi 20 minutos dio inició el Gran Desfile Mundialista en Paseo de la Reforma, que organiza el Gobierno de la Ciudad de México con motivo del Mundial de Fútbol 2026.
Poco después de las 13:00 horas, la gente que se encontraba en los alrededores de la Glorieta de la Diana Cazadora empezaron a chiflar y pedir a las autoridades que iniciaran el evento.
Decenas de familias al igual que turistas colombianos, ecuatorianos, venezolanos y americanos se congregaron en Reforma desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución para ver el paso de los contingentes.
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada de integrantes de su gabinete, arribó a la Diana Cazadora para dar inicio al desfile. A su llegada se escucharon abucheos.
Un balón mundialista, chinelos, un carro alegórico que representa el juego de pelota, mariachis y música de banda forman parte de los contingentes.
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Otro carro alegórico tendrá una ofrenda de muertos dedicada a las leyendas del fútbol; habrá una comparsa compuesta por 50 catrinas; una trajinera gigante rodante y comparsas de los pueblos originarios de la Ciudad de México.
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