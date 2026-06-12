Este jueves, la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en un salón de baile al estilo de Bridgerton con vestidos de corte imperio y elegantes trajes con sombreros de copa, moños y corbatas rojas.

La reunión se organizó a través de la plataforma de TikTok, donde los usuarios invitaron a los capitalinos a asistir a la primera concentración en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con trajes de la época.

Esta curiosa invitación surgió luego de que en redes sociales se viralizaran las remodelaciones del Metro de la CDMX, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se implementaron iluminarias nuevas con diseños distintivos y adornos.

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Candelabros y obras de remodelación en la estación del metro Hidalgo. Foto Hugo Salvador El Universal

Reunión temática en estación Hidalgo del Metro de CDMX

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos de la peculiar reunión, donde personas lucieron elegantes vestimentas de la época victoriana, creando una escena digna de la serie de televisión de Netflix "Bridgerton".

Los hombres llevaban camisetas con trajes negros o sacos largos, así como corbatas o moños coloridos. Además, algunos acompañaron este atuendo con sombreros de copa, calcetines largos, paraguas, bastones, pipas y peinados extravagantes.

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Por su parte, las mujeres llevaban largos vestidos o faldas, con corsés coloridos, sombreros y gorros con encaje y olanes, así como abanicos, guantes, canastillas, zapatillas y peinados con elegantes recogidos y bucles en el cabello.

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Los asistentes aprovecharon la reunión para dar un tranquilo paseo por el pasillo de la estación, saludándose cortésmente con leves inclinaciones de cabeza y pasos apresurados. Asimismo, aprovecharon el momento para bailar un vals y tomar algunas fotografías.

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Además, también se habló en la plataforma de una segunda reunión, para el próximo domingo 28 de junio, a las 12:00 horas en el Metro Hidalgo.

Así reaccionaron en redes sociales

Como era de esperarse, diversos internautas reaccionaron en plataformas digitales a la reunión, con bromas y comentarios graciosos. Algunos de las reacciones más populares en la plataforma de TikTok fueron:

"Gracias por filtrar la siguiente temporada de Bridgerton ".

"Nunca había sentido tanto FOMO en mi vida".

"Escenas eliminadas de Bridgerton ".

"Démosle las gracias a la Duquesa Sheinbaum" .

"Mi carruaje no llegó a tiempo para ir a tan distinguida cita".

"Creo mi paloma mensajera se perdió con mi invitación, para llegar a tan elegante reunión".

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