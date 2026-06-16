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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Por labores de instalación de reductores de velocidad, se registra avance lento en los carriles centrales del Periférico Norte, a la altura de La Quebrada.
Esta mañana, personal del gobierno del Estado de México sigue realizando obras en el Periférico Norte; en este caso, corresponden a adecuaciones para impedir que los automovilistas manejen rebasando el límite permitido en los carriles centrales, que es de 80 km/h.
A la altura de La Quebrada, en dirección a Tepotzotlán, hay cortes a la circulación para realizar la colocación de los reductores de velocidad. Se reduce de 3 a 2 carriles la circulación.
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La fila de automóviles alcanza los 5 kilómetros, afectando el avance principalmente en los carriles centrales, iniciando el congestionamiento vial a la altura de Valle Dorado, en Tlalnepantla.
En los carriles laterales también hay tránsito lento, en dirección a Tepotzotlán, debido a los conductores que eligen salirse de los carriles centrales ante el tráfico pesado.
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mahc/LL
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