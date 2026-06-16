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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron un percance vial registrado sobre los carriles centrales de Periférico, a la altura de Avenida de Las Palmas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular, identificado como un taxi con servicio hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se impactó contra dovelas de concreto colocadas por trabajos de construcción en la vialidad.
Tras el choque, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para realizar labores de atención y verificar las condiciones del vehículo y sus ocupantes.
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La zona presentó afectaciones momentáneas a la circulación debido a las maniobras de los servicios de emergencia y el retiro de la unidad involucrada.
Hasta el momento no se han reportado mayores detalles sobre personas lesionadas.
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mahc/LL
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