Grupo Aeroportuario Marina y la mayoría de las agrupaciones de taxis autorizados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informaron que los usuarios podrán tener un descuento de hasta 18% en las tarifas del servicio de taxi autorizado, incluidos programas de lealtad y beneficios para viajeros frecuentes.

Este acuerdo se dio como resultado de los acuerdos alcanzados entre el AICM y los taxistas concesionados para fortalecer el servicio de transporte.

“Esta medida que ya se encuentra en vigor, es resultado del esfuerzo conjunto para reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del sector así como para trasladar beneficios directos a los pasajeros que utilizan diariamente el aeropuerto más importante del país”, indicó la Secretaría de Marina en un comunicado.

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Además, se tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2 donde se habilitará una nueva base de taxis y oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas, así como diversas adecuaciones operativas y de infraestructura que contribuyan a mejorar las condiciones de servicio la organización operativa y la atención a los usuarios.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de ofrecer mejores condiciones y tarifas más competitivas para los pasajeros y usuarios de los servicios de transporte terrestre autorizado, destacó la Marina.

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