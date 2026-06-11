Economía | 11-06-26 | 07:37 | Actualizada | 11-06-26 | 07:37 |

El (AICM) informó que este jueves 11 de junio, día de la inauguración del en la capital del país, solo permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de abordar.

Además, pidió a los viajeros que tienen programado un vuelo para este día, llegar con anticipación al aeropuerto, debido a que se prevé la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la terminal aérea ubicada en el oriente de la ciudad.

A través de su cuenta de X, el AICM recomendó a los usuarios consultar el estatus de su vuelo con su aerolínea y mantenerse atento a la información que se difunde por medios oficiales.

De acuerdo con el AICM, el ingreso de los pasajeros al aeropuerto capitalino solo con el pase de abordar, es una "medida de seguridad".

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () anunció que no se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, por lo que anunciaron que el plantón en el se mantendrá vigente y anunciaron marchas para este día, por lo que no se descarta su presencia en el AICM.

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mcc

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