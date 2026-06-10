En el Mundial 2026, la FIFA impuso un derecho de transmisión especial para negocios, por lo que si un establecimiento comercial desea proyectar los partidos de futbol para atraer clientes, está obligado a adquirir una licencia comercial de exhibición pública que vale entre 3 mil y 25 mil pesos.

De lo contrario los establecimientos pueden enfrentar multas de hasta 29 millones de pesos.

En tanto, el sector restaurantero en México ve la temporada del Mundial no solo como ganancias y crecimiento, sino como un momento para recuperar lo que ha perdido por movilizaciones y bloqueos, una economía estancada y severos golpes como la pandemia.

En este contexto, empresarios como Pedro Cotto, consideran que sería importante que dejen a las empresas transmitir los partidos de futbol sin multarlas.

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“Todos estamos a la expectativa. Hay negocios que apenas y sobreviven para su renta, su nómina. Entonces, ellos tienen que ser, sobre todo aquí la FIFA, tiene que ser consciente de cuánto estamos sufriendo, de que no es adrede, que necesitamos hacerlo para mantener las cortinas y las puertas abiertas, de que es necesario, que tenga un poco de comprensión y que no sea lo que todo mundo está comentando de que el mundial de fútbol se ha vuelto un negocio para gente adinerada, que un mundial sea para acercar.

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“En este caso los negocios ya contratamos alguna aplicación, algún paquete con algún servicio que ya pagó, ¿no? Ya pagó una licencia y pues nosotros contratamos. Nosotros lo estamos haciendo bien, solo que sean conscientes de que hay gente que en verdad está pasando por momentos difíciles y el mundial es más bien una oportunidad para recuperar algo de estos años que han sido difíciles”, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por el contrario, para prevenir las multas millonarias, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) pide a sus agremiados pagar los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol, y cumplir con lo que la FIFA y las autoridades solicitan.

Restauranteros esperan 29% más ventas

Precisamente por los eventos y los partidos que se realizarán del 11 de junio al 19 de julio en torno al Mundial, los restauranteros están esperando un aumento de 29% en sus ventas, respecto al mismo lapso de un año antes.

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En derrama económica, el Mundial dejará aproximadamente 3 mil millones de dólares, donde la gastronomía va a acaparar entre 500 y 627 millones de dólares, calculó el director de Sal e Brasa.

“Es importante vencer todo este reto que venimos arrastrando desde inicios de este año, ha sido muy complicado, la verdad; hemos enfrentado el incremento de salario mínimo, en nuestro caso importamos 60% de nuestras proteínas y están encarecidas por la situación del gusano barrenador.

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"Traemos producto de calidad de Estados Unidos, pero ahora la importación es más costosa ante esta problemática; hemos pasado por años difíciles como la pandemia y este auge que podremos observar en negocios por el Mundial no es para hacernos más ricos, sino para recuperar algo o mucho de lo que se ha perdido", dijo.

Dialogo entre IP y gobierno, clave para que México crezca

El empresario originario de Veracruz destacó que desde sus inicios ha trabajado para abrir el diálogo con autoridades y representantes de los gobiernos en donde opera. Explicó que ese es el camino para crecer como país.

“Trabajamos con la Secretaría de Economía, representada por Marcelo Ebrard, y la Comisión de Normatividad, representada por Genoveva Solano, y la presidencia de la Comisión de Economía, que lleva el senador Emmanuel Reyes Carmona. Por eso y nuestro trabajo destacado hemos recibido en abril el distintivo "Hecho en México".

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