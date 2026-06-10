La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) lanzaron la campaña digital #UnidosContraElCiberfraude, que busca promover que los viajeros de la Copa Mundial FIFA 2026 compren sus boletos de avión en sitios autorizados, en una temporada en la que la alta demanda aumenta el riesgo de fraude.

El mensaje al viajero es claro: un canal oficial es un viaje real.

En vuelasinfraude.com están las herramientas prácticas para reconocer y evitar fraudes al comprar boletos aéreos.

Las asociaciones exhortan a la población a adquirir sus tiquetes aéreos únicamente en canales oficiales, sitios web de aerolíneas, aplicaciones verificadas o agencias debidamente reguladas.

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Así como desconfiar de ofertas que llegan por redes sociales o cadenas de mensajería, con precios increíbles y/o que pidan transferencias a cuentas personales o pagos en efectivo.

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La campaña responde a un patrón que se ha agravado en cada evento deportivo internacional.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Kaspersky bloqueó más de 500 millones de intentos de acceso a sitios fraudulentos, el doble de 2021.

Mientras que en la Copa América 2024, firmas como BTR Consulting identificaron paquetes de viaje falsos, códigos QR y aplicaciones ilegítimas que suplantaban el sitio oficial del torneo.

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Fraude en compra de boletos de avión impacta en América Latina

De acuerdo con el análisis más reciente del Comité Regional de Prevención de Fraude de ALTA y la IATA, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile registraron algunas de las mayores tasas de fraude en transacciones de viaje en la región.

"La emoción de viajar para vivir la fiesta mundialista no puede convertirse en una oportunidad para los estafadores.

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“Comprar únicamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados es la mejor forma de garantizar transacciones seguras y evitar que los pasajeros sean víctimas de engaños que deriven en pérdidas económicas, robo de datos personales y experiencias de viaje frustradas", indicó Peter Cerdá, CEO de ALTA y vicepresidente regional de IATA para las Américas.

Al llamado de ALTA y IATA se suman siete aerolíneas miembro de las Américas y Europa, plataformas de prevención de fraude y procesadores de pago globales, junto con las principales asociaciones de agencias de viajes y turismo de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana.

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