[Publicidad]
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que, debido a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo el 11 de junio, las oficinas ubicadas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, permanecerán cerradas.
En un comunicado dio a conocer que el resto de las oficinas de atención al contribuyente y Módulos de Servicios Tributarios en el país, operarán con normalidad y atendiendo las citas programadas en los horarios habituales.
La de Xochimilco reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que las citas que se tenían agendadas para el jueves en estas oficinas serán reprogramadas vía correo electrónico.
Lee también SAT a oscuras en Xochimilco
Explicó que esta disposición responde a lo que señala el “Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 9 de junio del 2026.
Para cualquier duda o aclaración, el SAT pidió a los interesados comunicarse por los siguientes medios de contacto:
[Publicidad]
- MarcaSAT: desde cualquier parte del país al teléfono 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas.
- Chat uno a uno: chat.sat.gob.mx.
- OrientaSAT: disponible en el Portal del SAT.
Mundial 2026: Aerolíneas lanzan campaña contra fraudes en compra de boletos; piden adquirirlos en sitios oficiales
mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Oaxaca registra 34 casos confirmados de gusano barrenador en humanos; autoridades piden evitar la automedicación
Nación
3 videos del "mundialito" de la CNTE; docentes adaptan su protesta en CDMX a la víspera mundialista con "cascaritas"
Metrópoli
Refuerzan corredores turísticos de la CDMX ante inicio del Mundial; aumentan módulos de información
Metrópoli
Madres buscadoras marcharán rumbo al Estadio Ciudad de México; exigen que las desapariciones sean prioridad nacional