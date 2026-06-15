Ocoyoacac, Méx.- La carretera México-Toluca registra bloqueos y quema de vehículos presuntamente pertenecientes a talamontes, esto a la altura de El Zarco.

Lo anterior fue un acto de manifestación de comuneros de Ocoyoacac contra la tala clandestina que se registra en comunidades como San Pedro Atlapulco, en donde llevan meses aprovechándose ilegalmente de los recursos naturales.

Protestan contra la tala clandestina en la carretera México-Toluca en Ocoyoacac; bloquean y queman vehículos. Foto: Especial.

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Las primeras versiones indican que comuneros interceptaron a los talamontes y quemaron al menos dos camionetas, mismas que bloquean la carretera.

Las personas aseguran que de manera constante se ha talado clandestinamente el bosque sin que las autoridades intervengan.

Protestan contra la tala clandestina en la carretera México-Toluca en Ocoyoacac; bloquean y queman vehículos. Foto: Especial.

¡Pedimos Solución! y ¡No a la tala! son sólo algunas de las frases plasmadas en cartulinas.

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