Mérida, Yuc. - El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe acelerar el cambio de las líneas de distribución en todo el territorio yucateco, para terminar con los apagones que provocan inflación en la economía del estado.

Al cierre del mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que Yucatán alcanzó 4.15% de inflación, porcentaje que se ubica por encima de la media nacional, que es de 3.37%, por lo cual los precios en el estado continúan aumentando de forma preocupante.

Sobre el tema, Isaías Marrufo Góngora, presidente del IMEF en Yucatán, afirmó que los interminables apagones en la entidad favorecen e incrementan la inflación.

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“Las empresas que padecen la falta de energía continúan con el pago al personal a pesar de que la producción se detiene, lo que representa un factor que genera inflación”, indicó.

Añadió que los bajones de energía eléctrica dañan los equipos de las empresas, como ocurre en los domicilios donde las familias pierden refrigeradores, pantallas o electrodomésticos que afectan su economía.

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“A las empresas les pasa lo mismo que a toda la sociedad: se puede dañar un refrigerador, se puede dañar una televisión, pero se puede dañar una tarjeta que puede costar 100 mil y eso incide en el precio de venta. Entonces, son factores inflacionarios”, advirtió.

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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Yucatán, Esteban Roche Rivero, reconoció que las fallas eléctricas impactan directamente en la productividad de las compañías, cuyas pérdidas son difíciles de cuantificar.

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“Los constantes apagones comprometen la rentabilidad de las compañías y encarecen los productos y servicios para la población en general”, advirtió.

Los analistas financieros y los industriales coinciden en que sectores como el manufacturero, logístico, hotelero y de servicios han tenido afectaciones por interrupciones eléctricas, que paralizan maquinaria, sistemas de refrigeración y cadenas de producción.

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JACL/cr