Este mes llegará con uno de los calendarios astronómicos más espectaculares del año. Las próximas semanas, prometen consentir a aficionados de los cuerpos celestes con diversos fenómenos que iluminarán el firmamento durante agosto.

Estos eventos convertirán al cielo nocturno en un escenario imperdible, perfecto para capturar fotografías memorables. Por ello, consulta aquí los principales acontecimientos cósmicos que podrán disfrutarse este mes y aparta la fecha.

Uno de los más esperados será la lluvia de estrellas Perseidas, considerada una de las más intensas del hemisferio norte. De acuerdo por el portal especializado Star Walk, estos serán los sucesos más esperados durante los próximos 31 días.

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Uno de los espectáculos celestes más esperados es la lluvia de estrellas Perseidas, que se podrá ver a simple vista en México. Foto: Especial

¿Qué eventos astronómicos llegarán durante agosto?

1. Mercurio en máxima elongación

Este domingo 2 de agosto, el planeta más cercano al Sol ofrecerá una de las mejores oportunidades del año para observarlo poco antes del amanecer, cuando se encontrará en su mayor separación aparente del astro rey.

2. Lluvia de estrellas Perseidas

Las Perseidas alcanzarán su punto máximo este verano, durante la noche del 12 al 13 de agosto en el hemisferio norte. En condiciones ideales, el fenómeno permitirá observar entre 80 y 100 meteoros por hora, en dirección al radiante.

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Este año, las condiciones de observación serán favorables debido a que su máximo coincidirá prácticamente con la Luna nueva, lo que permitirá cielos más oscuros y la posibilidad de observar hasta un centenar de meteoros por hora.

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Es uno de los fenómenos astronómicos con mayor misticismo. Foto:NASA

Los especialistas recomiendan alejarse de las luces de las ciudades, evitar el uso de telescopios, ya que el fenómeno se aprecia mejor a simple vista, y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. El evento comenzará la noche del 12 a partir de las 22:30 horas.

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3. Eclipse total de Sol y desfile de planetas

Ese mismo día ocurrirá un eclipse total de Sol. Sin embargo, este no será visible desde México. La franja de totalidad cruzará regiones de Groenlandia, Islandia y España, mientras que otras zonas de Europa, África y el norte del Atlántico podrán apreciarlo de forma parcial.

No obstante, durante la mañana del miércoles 12 de agosto, una alineación planetaria tendrá lugar en el amanecer, donde seis planetas (Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno) estarán repartidos por el horizonte. En la Ciudad de México, este desfile podrá verse mejor a las 06:16 horas.

Foto: Jongsun Lee; Unsplash

4. Venus en máxima elongación este

Este 15 de agosto, Venus, el planeta más brillante del cielo vespertino, alcanzará su mayor separación angular del Sol, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes después del atardecer y en un blanco ideal para observar incluso sin instrumentos ópticos especializados.

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5. Luna del Esturión y eclipse parcial

El mes concluirá con un eclipse parcial de Luna, visible desde México durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. El satélite natural atravesará parcialmente la sombra de la Tierra, ofreciendo un espectáculo que podrá observarse sin necesidad de protección especial.

Durante el punto máximo del eclipse, el 96% del disco lunar quedará cubierto por la sombre de la Tierra y el satélite adquirirá un tono rojo oscuro. Este fenómeno coincidirá con la llamada Luna del Esturión, nombre tradicional que recibe la Luna llena de agosto.

Algunos eventos astronómicos pueden verse a simple vista, sin necesidad de instrumentos ópticos. Foto: Pexels

Recomendaciones para disfrutar los fenómenos

Para observar la mayoría de estos eventos, lo ideal es buscar un sitio con cielos despejados y poca contaminación lumínica. En el caso de las lluvias de meteoros y el eclipse lunar, no se requiere equipo especial, aunque unos binoculares pueden mejorar la experiencia.

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