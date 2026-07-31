Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presenció la destrucción de 721 maquinitas tragamonedas que fueron aseguradas en diversas regiones del estado y que, acuerdo con estimaciones, generaban 8.6 millones de pesos a los delincuentes.

Dijo que en su administración se han decomisado 4 mil 383 de estos aparatos, producto de acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Por ello, exhortó a no permitir normalizar el uso de estos juegos de entrenamiento, ya que detrás de ellos existen delitos como las amenazas, la extorsión y el narcomenudeo, los cuales atentan contra la tranquilidad, la salud y el bienestar de la población.

El mandatario estatal mencionó que con estos decomisos se combate de manera frontal el ilícito de extorsión. Foto: Especial

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Además, mencionó que con estos decomisos se combate de manera frontal el ilícito de extorsión y señaló que, gracias a la reforma al Código Penal, en este año se han detenido a 48 personas por la comisión de dicho ilícito.

En su momento, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), consideró que estos aseguramientos representan una acción concreta y contundente del Estado Mexicano para combatir actividades delincuenciales que generan recursos económicos fuera de la ley.

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Además, refirió que en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- continuarán fortaleciendo las capacidades de investigación e inteligencia para identificar, desarticular y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.

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