Toluca, Estado de México.- En los últimos 25 meses, de septiembre 2024 a mayo 2026, los homicidios dolosos en el Estado de México se han reducido un 60 por ciento, al pasar de 6.6 casos a 2.7, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESENSP).

Además, el Mando Unificado Oriente, que opera en 15 municipios de esa región mexiquense, logró una disminución del 35 por ciento de los delitos dolosos, y en los 6 últimos días se evitó el pago de más de nueve millones de pesos por extorsión.

De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno estatal mexiquense, se consigna que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los resultados se dan a conocer un día después de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregara 32 patrullas.

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Los vehículos los recibió la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco y para su compra y equipamiento se invirtieron 22.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del Gobierno de México.

Las unidades, tipo pick up de doble cabina, están destinadas a labores de prevención del delito y actividades de videovigilancia con cobertura de 360 grados para la identificación de personas con reporte de desaparición u orden de aprehensión.

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La mandataria Gómez Álvarez dijo que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- coloca en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo, con el objetivo de construir espacios libres de violencia en el territorio estatal.

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