La contratación de David Ospina como portero del Atlante fue una noticia que obligó a todos a voltear al nuevo inquilino en la Liga MX.

Se trata de un arquero de talla internacional, a quien Miguel Herrera considera una pieza clave para su plantilla.

A los 37 años de edad, el guardameta colombiano llega a los Potros de Hierro después de disputar el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final con su selección, y ahora tiene la misión de dar lo mejor de sí, enfundado en los colores azulgranas.

Para el Piojo, contar con Óscar Jiménez y Ospina en el arco es fundamental, ya que considera que la experiencia de ambos será la base sobre la que se sostenga el equipo.

“Tengo gente de experiencia. El mismo Óscar Jiménez es un tipo ya con mucha... Y está David, que son el pilar de la base del equipo, son gente de experiencia los dos porteros”, señaló el carismático entrenador.

El colombiano ha militado en clubes de élite, como el Arsenal de Inglaterra y el Nápoli de Italia, por lo que el técnico atlantista espera que proyecte ese liderazgo al resto del plantel, para demostrar que los Potros pueden competirle de tú a tú a cualquier rival.

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“Sobre todo con David, vamos a pedirle su liderazgo, su fortaleza para el equipo, todo lo que se permita para demostrarle al plantel que estamos listos para pelearle de tú a tú a cualquiera. Es un tipo con mucha historia, una trayectoria bastante buena; entonces, ojalá permee a los muchachos esa confianza”, confesó Miguel.

Jiménez fue el encargado de arrancar el torneo con el Atlante y ahora, con la llegada del sudamericano, Herrera tendrá la tarea de decidir quién será su arquero titular, una situación que califica como “problema feliz”, ya que ambos le transmiten mucha seguridad bajo los tres palos.

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