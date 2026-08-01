La plantilla del Atlante está conformada por futbolistas que viven sus primeros momentos en el máximo circuito y otros que atraviesan un “segundo aire” en sus carreras, por lo que la combinación podría ser un factor importante para el desempeño del equipo.

Con un empate y una derrota, pero un vistoso juego colectivo, los Potros han dejado buenas sensaciones en su regreso a la Liga MX.

Miguel Herrera reconoce que sí ha detectado un nerviosismo normal en algunos de sus futbolistas, por el salto de categoría.

“Ha sido el nervio más que complejo y difícil, ha sido el nervio de algunos, el debut de otros jugadores. Cambiar de división a una donde ya la exigencia es a tope, donde ya el resultado y todas las situaciones de juego llevan una consecuencia... Estás en el ojo del huracán”, señaló el Piojo.

La jornada pasada enfrentaron un escenario de alta exigencia, al jugar ante un Estadio Banorte con gran entrada, en su debut como locales, frente al América. Aun así, el entrenador considera que sus futbolistas han respondido de buena manera durante este inicio de torneo.

“Los veo bien, concentrados, metidos, con ganas de demostrar que somos de esta división y que pertenecemos a un grupo importante, a una élite del futbol mexicano”, aseveró el estratega azulgrana.

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Con ese panorama, Herrera sabe que su equipo deberá pelear cada partido para cumplir con el primer objetivo en el torneo: Clasificar a la Liguilla, aunque reconoce que no será una tarea sencilla.

“Esperemos clasificar. Vamos a pelear con todo. Sabemos que es un torneo difícil, nuestro arranque no es nada tranquilo. Esa es nuestra idea, buscar la clasificación, llegar a los puntos que nos lleven a eso, y después —poco a poco— ver qué se nos va dando”, sentenció el técnico de los Potros.

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