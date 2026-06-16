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Nezahualcóyotl, Méx. - Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl arrestaron a tres hombres acusados de exigir dinero a un comerciante de la colonia Metropolitana Primera Sección bajo amenazas de incendio, daños y agresiones físicas.
Los detenidos son Marco Antonio “N”, de 37 años; Roberto Israel “N”, de 46 años, y Brandon Gabriel “N”, de 30 años.
Junto a ellos, los oficiales aseguraron un arma blanca.
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La víctima presentó una denuncia en la que relató que los sujetos llegaron a su negocio y le exigieron una suma de dinero a cambio de permitirle operar.
Uno de los hombres afirmó pertenecer a un grupo delictivo con presencia en el norte del país.
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Tras recibir la queja, las autoridades activaron un operativo en la zona y localizaron a los tres individuos.
El comisario de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez García, indicó que la acción forma parte del reforzamiento de la vigilancia en mercados y zonas comerciales, así como de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Ramírez García llamó a la población a reportar cualquier caso similar para permitir una respuesta inmediata.
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Los tres hombres y el arma blanca quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Hace varios meses, locatarios de mercados públicos de Ciudad Nezahualcóyotl denunciaron el aumento de extorsiones en esos inmuebles de presuntos integrantes de organizaciones delictivas, pero las autoridades locales aseguraron que detectaron problemas internos en las mesas directivas de esos centros de abasto, que no están relacionados con grupos del crimen organizado.
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mahc/LL
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