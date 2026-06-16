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Un mega arsenal fue asegurado por fuerzas policiales, militares y navales en la zona centro de Veracruz.
El aseguramiento de armamento, granadas y droga ocurrió en el municipio de Tierra Blanca, donde hubo un operativo efectuado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, así como la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).
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En tres órdenes de cateo ejecutadas en distintos inmuebles del municipio se encontraron 108 armas de fuego largas, 50 granadas, 2 mil 700 cargadores, así como 51 mil 400 cartuchos útiles y tres tubos lanzagranadas.
Además, durante las incursiones policiales, militares y navales encontraron 22 costales y 10 cajas con material pirotécnico, dos vehículos tipo Razer, una camioneta y dos motocicletas.
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Y fueron incautados 440 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana, lo que representa una afectación económica superior a los 11.5 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El armamento, los objetos, los vehículos, la sustancia asegurada y los tres inmuebles intervenidos quedaron a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.
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afcl/LL
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