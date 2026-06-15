León, Gto.- Una mujer y un hombre sin vida y con las manos atadas fueron localizados la tarde de este lunes en un camino de terracería que va al fraccionamiento Mirasierra, a escasa distancia del Eje Metropolitano.

Los cuerpos, de aproximadamente 20 años de edad, estaban a la vista de las personas y automovilistas que transitaban por la zona.

Después del mediodía de este lunes 15 de junio, la Policía conoció del hallazgo por diversos reportes que llegaron al Sistema de Emergencias 911.

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Vecinos llamaron para dar a conocer que había dos personas sin vida que presuntamente habían sido arrojadas en la vía pública.

Las víctimas estaban maniatadas con cables de color, y presuntamente tenían lesiones en el cuello y otras partes del cuerpo.

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Paramédicos acudieron a brindar ayuda, pero ambas víctimas carecían de signos vitales.

La pareja había sido tirada en la zona alrededor de las 12:30 horas; en la escena, de acuerdo con datos preliminares, no se encontraron testigos balísticos.

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Oficiales de la Policía atendieron el caso como primeros respondientes y en coordinación con la Guardia Nacional acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía daba inicio a las indagatorias y levantaba los cadáveres para trasladarlos al Servicio Médico Forense.

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