Cancún, Q. Roo. - El restaurante El camarón Guasaveño, localizado en el municipio de Playa del Carmen, fue objeto de un ataque armado, lo que dejó como saldo una persona muerta y tres heridos, todos, personal del establecimiento.

Los hechos ocurrieron anoche, sobre la carretera federal 307 que va de Cancún a Chetumal, y esquina con avenida CTM, en donde operaba el establecimiento, recientemente inaugurado.

La empresa confirmó la hospitalización de los lesionados y señaló que la prioridad es brindar apoyo a los familiares de los colaboradores heridos y del fallecido.

La directiva del negocio indicó que las investigaciones se encuentran en curso y confió en que las autoridades locales den con las personas responsables.

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“Con respecto a las personas afectadas y para facilitar las diligencias correspondientes, el servicio de nuestra sucursal permanecerá suspendido temporalmente hasta nuevo aviso”, indicó la empresa.

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La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, por separado, declaró que la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y que la policía bajo su mando actuó “desde el primer momento” conforme a los protocolos de seguridad ciudadana.

“Quiero ser clara: Este ataque no quedará impune”, expresó, al invocar el gasto público hecho para equipar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con mayores herramientas y capacitación, y atajó: “también debemos ser realistas, ninguna ciudad está exenta de enfrentar hechos de alto impacto. Lo importante es cómo se responde ante ellos”.

La edil reiteró que “enfrentarán” a quienes pretenden “alterar la paz” del municipio y dijo que se actuará “con todo el peso de la ley”.

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