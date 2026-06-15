Cancún, Q. Roo. - Una jueza de control sentenció a un ex funcionario de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Jorge Luis Fonseca Contreras, a 87 años y seis meses de cárcel por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de Jorge Armando Kiau y Diana García, quienes permanecen desaparecidos desde febrero de 2020, cuando un grupo armado entró a un bar en la ciudad de Cancún y se los llevó.

La condena fue dictada tras concluir el juicio oral, de acuerdo con la FGE, que presentó pruebas para acreditar la responsabilidad del exfuncionario como autor intelectual de los hechos.

La pena impuesta corresponde a la suma de las sanciones determinadas por cada una de las víctimas. Aunque la sentencia alcanza los 87 años y seis meses de prisión, la legislación mexicana establece un límite máximo de 60 años de permanencia efectiva en la cárcel.

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Además de la pena privativa de la libertad, la jueza condenó a Jorge Luis Fonseca Contreras al pago de una multa de un millón 216 mil 320 pesos por compensación de daño, suma que igual se dividirá entre las dos víctimas indirectas: Romana Rivero y Luisa Rodríguez, madres de los dos jóvenes.

Pese al fallo condenatorio, la resolución aún puede ser impugnada mediante recursos de apelación, por lo que el proceso judicial no ha concluido de manera definitiva.

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Exfuncionario de Fiscalía de Quintana Roo recibe 87 años de prisión; participó en desaparición de pareja en Cancún. Foto: Especial.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de febrero de 2020 en Cancún. Jorge Kiau y Diana García se encontraban en un bar, cuando un grupo de personas arribó al lugar y, posteriormente, les privó de la libertad.

Desde entonces, familiares de ambos perdieron toda comunicación con ellos y hasta la fecha se desconoce su paradero.

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Las indagatorias permitieron establecer que Jorge Luis Fonseca Contreras conocía la ubicación de las víctimas dentro del establecimiento y que presuntamente actuó en coordinación con Roberto “N”, alias “Puebla”, quien permanece vinculado a proceso por estos mismos hechos, de acuerdo con la versión difundida por la FGE.

Según la Fiscalía, entre los móviles identificados durante la investigación figuran conflictos personales, diferencias económicas y un atentado sufrido por Fonseca Contreras en abril de 2019, hecho que atribuía a Jorge Kiau.

El ahora sentenciado permaneció prófugo hasta el 30 de diciembre de 2023, cuando fue localizado y detenido en el municipio de Pichucalco, Chiapas, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

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