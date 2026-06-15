LA PAZ, BCS.—Profesores de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvieron este lunes las movilizaciones y el paro laboral en Baja California Sur, con concentraciones en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en La Paz y acciones simultáneas en Cabo San Lucas, para exigir la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 y mejoras en los servicios de salud para los trabajadores.

El dirigente sindical, Elmuth Castillo Sandoval, señaló que el movimiento magisterial comprende que modificaciones de fondo al sistema pensionario no pueden concretarse de manera inmediata; sin embargo, manifestó que esperan avances y acciones concretas por parte de las autoridades federales y estatales rumbo a la eliminación del esquema actual.

SNTE mantiene movilizaciones en Baja California Sur; demanda mejoras en servicios de salud. Foto: Especial.

Indicó que una de las principales preocupaciones del magisterio sudcaliforniano es la atención médica que reciben docentes y sus familias en una entidad con características geográficas complejas, con comunidades alejadas de los principales centros urbanos y una limitada disponibilidad de especialistas.

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Explicó que en localidades de Mulegé, Loreto, Comondú y zonas rurales de Los Cabos y La Paz, los trabajadores deben recorrer largas distancias para acceder a consultas especializadas o estudios médicos, situación que –aseguró– ha derivado en afectaciones graves para algunos derechohabientes.

SNTE mantiene movilizaciones en Baja California Sur; demanda mejoras en servicios de salud. Foto: Especial.

“Tenemos comunidades muy alejadas y pocos médicos permanentes. Muchas veces los compañeros tienen que trasladarse hasta la capital o a otros municipios para recibir atención. Son problemas históricos que siguen sin resolverse”, comentó.

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El líder sindical agregó que el magisterio demanda mejores condiciones económicas para el personal médico y de enfermería que labora en regiones apartadas del estado, con el objetivo de que permanezcan en las comunidades y la derechohabiencia tenga una atención médica oportuna.

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Castillo Sandoval hizo un llamado al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío para respaldar las gestiones encaminadas a mejorar la infraestructura, el personal y los servicios del ISSSTE en Baja California Sur.

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SNTE mantiene movilizaciones en Baja California Sur; demanda mejoras en servicios de salud. Foto: Especial.

Y es que enfatizó que se trata de demandas históricas que afectan no sólo a los trabajadores de la educación, sino a miles de derechohabientes.

Las protestas forman parte de una jornada de movilización que el magisterio mantiene hace dos semanas para exigir modificaciones al sistema de pensiones establecido en la reforma del ISSSTE de 2007.

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