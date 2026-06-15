Pachuca. - Elementos de Seguridad Pública Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo sometieron violentamente a un adulto mayor, luego de que este acudiera a la alcaldía para solicitar la restitución de la organización de la feria de la colonia 11 de Julio, situación que derivó en un conflicto vecinal con otros habitantes de esa localidad.

Los hechos se registraron este día durante una sesión de Cabildo, a la que acudió Raúl N, acompañado de varios de sus familiares, quienes exigían que se les devolviera la organización de la feria, misma que fue entregada a Teresa N.

En el lugar, ambos grupos se encontraron y la mujer solicitó la intervención de la fuerza pública bajo el argumento de contar con una orden de restricción, lo que motivó que policías municipales procedieran al desalojo.

A través de videos difundidos en redes sociales se observa que Raúl N fue retirado inicialmente de manera pacífica del recinto; sin embargo, posteriormente, en el exterior, fue sometido violentamente por los uniformados, quienes presuntamente lo golpearon.

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Además, se registraron agresiones verbales por parte de funcionarios de la Dirección de Vinculación Ciudadana en contra de regidores de oposición.

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El incidente ocurrió en el inmueble conocido como Teleaula, donde se encontraban el alcalde Eduardo Medécigo Rubio y el secretario general municipal, Pablo Jaramillo, entre otros servidores públicos, quienes no evitaron que el conflicto escalara. Frente a ellos se registró la agresión sin que intervinieran para detenerla.

Cabe señalar que la alcaldía también responsabilizó a una regidora del PAN, que intentó defender al adulto mayor. Asimismo, uno de los regidores de Movimiento Ciudadano fue señalado por la administración municipal de expresar en redes sociales su respaldo al afectado.

La presidencia municipal sostuvo que debe garantizarse el interés superior y la integridad de las mujeres, además de hacer un llamado a los regidores al diálogo y a evitar la polarización entre los habitantes del municipio.

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