Nezahualcóyotl, Méx.- Una presunta integrante de la banda delictiva conocida como Los Vallarta, identificada como Leslie Elisa “N”, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de homicidio de un comerciante de pollo en el municipio de Nezahualcóyotl.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó datos de prueba en contra de “La Güera”, sobre el ilícito que habría cometido al entregar un arma de fuego a dos personas para que completaran la acción.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, además de mantener la medida cautelar de prisión preventiva.

Leslie Elisa “N” fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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La mujer habría ordenado a dos personas privar de la vida a un comerciante de pollo con actividad en la colonia Juárez Pantitlán, del municipio de Nezahualcóyotl.

La FGJEM comenzó con la investigación del caso y determinó la posible participación de la mujer, como probable autora intelectual del crimen, por lo que un juez concedió una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Leslie Elisa “N”, alias “La Güera” fue detenida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de una autoridad judicial, instancia que la vinculó a proceso.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, además de mantener la medida cautelar de prisión preventiva. Foto: iStock

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Además, la Fiscalía mexiquense precisó que Leslie Elisa “N” es pareja sentimental de un sujeto identificado como Fernando “N”, alias “El F1” y/o “El Negro”, y/o “Lic. Vallarta”, líder de dicha célula vinculada a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones de la FGJEM, este sujeto era el principal enlace entre los Centros Penitenciarios y el exterior para realizar actos de extorsión y venta de narcóticos, mismo que actualmente se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el delito de homicidio en agravio de dos policías municipales.

“Los Vallarta” se encuentran relacionados con delitos de alto impacto como extorsión y venta de estupefacientes al interior de los Centros Penitenciarios de Nezahualcóyotl y Texcoco, además de homicidios y venta de narcóticos en los municipios de La Paz, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

vr/cr