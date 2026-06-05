Metrópoli | 05-06-26 | 15:42 | Actualizada | 05-06-26 | 15:42 |

Los diputados José Alberto Couttolenc Buentello y reconocieron y agradecieron a la presidenta de México, , y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, por hacerle justicia al oriente de esta última entidad a través del plan integral para la región.

En gira por Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán, dichos legisladores se reunieron con vecinos y reconocieron el trabajo que se viene desarrollando, atendiendo temas como el agua, bacheo, pavimentación, movilidad, seguridad, educación y la salud, en beneficio de las miles de familias que viven en la zona más poblada de este estado.

El Plan Integral Zona Oriente es una estrategia que contempla la inversión de más de 75 mil millones de pesos con el fin de mejorar las condiciones de vida de más de 10 millones de personas que viven en 10 municipios mexiquenses.

Eruviel Ávila y Pepe Couttolenc. Foto: Especial
Eruviel Ávila y Pepe Couttolenc. Foto: Especial

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Los legisladores coincidieron en afirmar que las acciones hablan de la visión y compromiso de la mandataria federal y la gobernadora del Estado de México para impulsar la transformación en territorio mexiquense.

En dicha labor, dijeron, ha sido también importante el trabajo de los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, como Couttolenc, a quien calificó como un político joven, de familia, preparado y trabajador, que acostumbra estar cerca de la gente.

Eruviel Ávila y Pepe Couttolenc. Foto: Especial
Eruviel Ávila y Pepe Couttolenc. Foto: Especial

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dft/bmc

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