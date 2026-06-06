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La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez informó que se registró una fuga de agua en Periférico, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde ya labora personal de servicios urbanos.
Indicó que la fuga se ubica en una tubería de 12 pulgadas, en Periférico y Revolución Social, que corresponde a la demarcación atender. “Esperemos quede hoy mismo”, dijo.
“Nos vamos a apurar para que sea lo menos dañina esta pérdida de agua que estamos teniendo por esta fuga”, comentó la alcaldesa.
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El Gobierno capitalino informó que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), también se encuentran en el sitio. Mientras que elementos de Protección Civil y Bomberos realizan la apertura de accesorios hidráulicos para mitigar los niveles de agua.
Hasta el momento no se reportan afectaciones en inmuebles.
vr
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