Metrópoli | 06-06-26 | 12:41 | Actualizada | 06-06-26 | 12:41 |

La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que quedó completamente restituida la plataforma externa de , por lo que ya pueden realizarse con normalidad los trámites de emplacamiento, adquisición de la Placa Conmemorativa del Mundial 2026 y todos los procedimientos de control vehicular para automóviles particulares.

Luego de las afectaciones registradas en el sistema, los servicios ya operan de manera regular, permitiendo a los usuarios continuar con sus gestiones sin contratiempos en los módulos de atención habilitados en la Ciudad de México.

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¿Cómo funcionan los módulos de control vehicular?

La Semovi afirmó que los módulos de control vehicular mantendrán sus horarios habituales de atención:

  • Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
  • Sábados de 9:00 a 13:00 horas

La ciudadanía podrá agendar una cita a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad o acudir directamente a cualquiera de los módulos de atención disponibles en la capital.

afcl

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