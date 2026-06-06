La Secretaría de Movilidad (Semovi) confirmó que quedó completamente restituida la plataforma externa de verificación vehicular, por lo que ya pueden realizarse con normalidad los trámites de emplacamiento, adquisición de la Placa Conmemorativa del Mundial 2026 y todos los procedimientos de control vehicular para automóviles particulares.

Luego de las afectaciones registradas en el sistema, los servicios ya operan de manera regular, permitiendo a los usuarios continuar con sus gestiones sin contratiempos en los módulos de atención habilitados en la Ciudad de México.

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¿Cómo funcionan los módulos de control vehicular?

La Semovi afirmó que los módulos de control vehicular mantendrán sus horarios habituales de atención:

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas

Sábados de 9:00 a 13:00 horas

La ciudadanía podrá agendar una cita a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad o acudir directamente a cualquiera de los módulos de atención disponibles en la capital.

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